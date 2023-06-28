الدعم السريع: أفرجنا عن 100 أسير من الجيش

المصدر: دبي - البيان ووكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

غداة إعلانها هدنة من طرف واحد، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني، «تقديراً لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية».

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أمس، حسب ما ذكر موقع «العربية نت»، أن مبادرة الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني جاءت «تقديراً واحتراماً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة».

وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أعلن في وقت متأخر مساء أول من أمس الاثنين، هدنة من طرف واحد، أمس واليوم بمناسبة عيد الأضحى، بعدما تأجلت المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين، منذ مايو الماضي، في جدة، بوساطة أمريكية سعودية.

اشتباكات متقطعة

في الأثناء ورغم إعلان هدنة أحادية من طرف قوات الدعم السريع، إلا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع في بعض أنحاء السودان أمس.

وقال مصدر إن قصفاً مدفعياً للجيش السوداني استهدف عدة مواقع لتمركزات «الدعم السريع» جنوبي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب وشمال بحري، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، كما سمع دوي الأسلحة الثقيلة جنوبي وشرق الخرطوم.

وتغيب مظاهر عيد الأضحى المبارك هذا العام عن العاصمة الخرطوم في ظل استمرار المعارك وفرار العديد من السكان لمناطق أكثر أمناً.

حظر تجوال

أعلنت السلطات السودانية حظر التجوال بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان.

يسري من السادسة مساء أمس الثلاثاء وحتى السادسة صباح اليوم الأربعاء إلى حين إشعار آخر.

نازحون

إلى ذلك حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، من أن عدد النازحين عبر الحدود جراء الصراع في السودان قد يتجاوز التوقعات السابقة ويزيد على المليون شخص.

وحتى الوقت الراهن، تسبب الصراع بين الفصيلين المتناحرين والذي بدأ في منتصف أبريل في فرار نحو 600 ألف شخص إلى دول مجاورة من بينها مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات «للأسف، وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية والوضع في دارفور فمن المرجح أن يزيد العدد عن المليون»، ويأتي ذلك رداً على سؤال طُرح بشأن ما أشارت إليه تقديرات أبريل فيما يخص الشهور الستة المقبلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز