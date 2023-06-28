أزمة نفط ليبيا في طريقها إلى التصعيد

المصدر: (طرابلس، تونس - الحبيب الأسود)

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بدأت سلطات شرق ليبيا في قطع خطوات مهمة على طريق تجميد إيرادات النفط، فيما يسعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إلى حلحلة الأزمة مع القيادات الرئيسة ببنغازي، حيث بحث مع رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، آخر مستجدات وضع إنتاج وتصدير النفط، وناقشا معاً آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (49) بشأن توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تضم وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب مراجعة الحسابات.

كما تطرق الاجتماع الذي جمع بن قدارة وحماد إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط، وخطة الشركة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة. ورجحت أوساط ليبية لـ«البيان» أن تنطلق الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، بعد عيد الأضحى، في تنفيذ قرارها بالحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة يرى المراقبون أنها قد تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

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