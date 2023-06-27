مصر: إصابات في انهيار عقار من 13 طابقاً في الإسكندرية

المصدر: القاهرة- البيان- وكالات

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أصيب أربعة أشخاص على الأقل، جراء انهيار عقار مكون من 13 طابقاً في محافظة الإسكندرية، فيما أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف.

وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن من بين المصابين أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين، والذي أصيب أثناء أداء عمله بموقع العقار المنهار.

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمحافظة عقب زيارة لموقع الحادث إن السلطات تفحص مع الحماية المدنية ما إذا كان انهيار العقار أدى إلى سقوط قتلى أم لا.

وأشار المحافظ إلى أن العقار الذي حدث به انشطار نصفي رأسي، كان يستخدم في قضاء العطلات خلال موسم الصيف. ولفت إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في انهيار العقار، فيما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جهات التحقيق بمحافظة الإسكندرية قد استدعت مالك العقار المنهار للتحقيق معه.

وكلفت النيابة العامة، وفق البيان، الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولاً لبيان سبب الحادث، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

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