أبو ردينة: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

المصدر: د.ب.أ

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أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، مضيفاً: «تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية».

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية.

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