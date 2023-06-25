رئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية

المصدر: القاهرة - د ب أ

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قام رئيس وزراء الهند ناريندا مودي ،اليوم الأحد، بزيارة مسجد الحاكم بأمر الله بمنطقة القاهرة الفاطمية، وذلك على هامش زيارته الحالية للقاهرة، وكان في استقباله الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحفي اليوم، إن وزيري اصطحب رئيس وزراء الهند والوفد المرافق له في جولة داخل المسجد قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي.

وقام وزيري ،عقب انتهاء الزيارة، بتقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصرية قديمة تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند ولاسيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور.

وحسب البيان، أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله، وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثري الهام.

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