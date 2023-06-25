مقاتلات عراقية تقصف مجموعة لـ«داعش» في كركوك

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أعلن العراق، أمس، تصفية مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بضربة جوية لمقاتلات «إف 16»، نفذتها القوات الجوية العراقية في محافظة كركوك (250 كيلو متراً شمال العاصمة بغداد).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن طائرات «إف 16» العراقية نفذت ضربة جوية، استهدفت مجموعة من عناصر «داعش» الإرهابية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، وتمكنت من قتل عناصر المجموعة.

وأوضح البيان أن الضربة الجوية تم تنفيذها، وفق معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد رصد تحركات عناصر التنظيم في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وذكر البيان أن القوات العراقية قامت بعد الضربة الجوية بعملية تفتيش المكان المستهدف، وعثرت على جثث الإرهابيين، وكان أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، بينما تعامل الجهد الهندسي مع الحزام.

كما ذكر البيان أن القوات العراقية مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية ضد عصابات «داعش» المنهزمة، ورصد تحركاتهم في كل قواطع العمليات.

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