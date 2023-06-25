رئيس وزراء الهند يصل مصر للمرة الأولى منذ 1997

المصدر: (القاهرة - أ.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، زيارة تستغرق يومين إلى مصر، في زيارة تؤكد العلاقات المتنامية بين البلدين.

هبطت طائرة مودي في مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، جو بايدن، وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، والتقى كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والهنود.

تعد الزيارة هي أول زيارة دولة لرئيس وزراء هندي لمصر منذ عام 1997.

كان في استقبال مودي، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وتفقد الاثنان حرس الشرف واستمعا إلى النشيد الوطني.

وفي تغريدة على حسابه في «تويتر» شكر مودي نظيره المصري على اللفتة الخاصة بالترحيب به في المطار، وأضاف: «أتمنى أن تزدهر العلاقات بين الهند ومصر وتفيد شعبي دولتينا».

من المقرر أن يجري مودي محادثات مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن البلدين سوف يوقعان مجموعة من المذكرات تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز