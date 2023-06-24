مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال وحماية المدنيين في السودان

المصدر: أ.ب

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دعا مجلس الأمن الدولي، لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين. كما دعا المجلس لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة، ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وتسبب الصراع في السودان بمقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم إلى مناطق أكثر أماناً في السودان والدول المجاورة، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنه بعد شهرين من بدء القتال، تمكنت نحو 85 منظمة إغاثية من الوصول إلى 2.8 مليون شخص في السودان بمساعدات حيوية تشمل الطعام، والمياه والخدمات الطبية والتعليم، والصرف الصحي، والنظافة والإمدادات غير الغذائية، وخدمات الحماية.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «الشركاء يقومون بتسليم الإمدادات الطبية، وتقديم الدعم للمنشآت الصحية التي ما زالت تعمل. خلال الفترة بين 15 أبريل و15 يونيو، وصلت 19 منظمة إلى أكثر من 470 ألف شخص».

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