ملامح خريطة السلام تتشكل في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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دفعت التطورات التي يشهدها اليمن، مسار السلام خطوات إضافية، وضعت البلاد على أعتاب مرحلة جديدة للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب، ملامحه واضحة، وينشغل الوسطاء في مناقشة تفاصيله. فيما أكدت مصادر حكومية أن الاتصالات لم تتوقف بين التحالف والوسطاء والحوثيين، وذكرت أن الجهود تقترب من وضع صيغة نهائية ومقبولة للأطراف، تشمل الجوانب الإنسانية والعسكرية والسياسية.

رفع الرحلات

واعتبرت المصادر الخطوات التي اتخذها التحالف الداعم للشرعية والحكومة اليمنية داعماً إضافياً للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبورغ، ومبعوث الولايات المتحدة، تيم ليندركينغ، والوساطات الإقليمية، حيث تم رفع عدد الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن بمقدار الضعف، كما فتحت الباب أمام تسيير رحلات تجارية للحجاج إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

إفراغ

وفي مؤشر إضافي على زيادة فرص السلام تستمر عملية إنقاذ ناقلة النفط العملاقة «صافر»، حيث ينتظر أن تبدأ عملية إفراغ حمولتها التي تزيد على مليون برميل من النفط الخام إلى ناقلة جديدة اشترتها الأمم المتحدة، بعد استكمال عملية فحص جسم السفينة وخزاناتها، وضخ كميات من الغاز الخامل فيها لتجنب اشتعال الحمولة نتيجة أي احتكاك، بعد أن قامت الشركة المكلفة بالعملية بإجراء كافة الفحوصات الفنية للسفينة والتأكد من سلامتها، وإمكانية رسو السفينة الجديدة إلى جوارها دون الحاجة إلى إنشاء منصة جديدة لضخ النفط من الناقلة القديمة إلى الناقلة الجديدة. ويؤكد مراقبون ضرورة اغتنام الفرصة السانحة لتعزيز فرص السلام، وربطوا أي نجاح في الوصول إلى الاتفاق النهائي في مدى تنازل الحوثيين عن شروطهم التعجيزية.

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