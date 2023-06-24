رقعة الاشتباكات تتمدد في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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تجدد دوي القصف المدفعي في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات إلى مناطق أخرى، صباح أمس حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين جنوب الخرطوم، استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة. كما عاين الشهود تحليق طائرات استكشافية جنوب الخرطوم، فيما سُمعت أصوات المضادات الأرضية.

ويتواصل القتال في مناطق متفرقة من السودان منذ انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، صباح الأربعاء الماضي، اتفق عليها بين الطرفين بوساطة أمريكية - سعودية.

تجدد الاشتباكات

وأفاد شهود عيان، بتجدد الاشتباكات المسلحة، صباح أمس بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، شملت الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.

وأفادت مصادر بأن الاشتباكات شملت سوق الصالحين، وأن قوات الاحتياطي المركزي التابعة للجيش تصدت لمحاولة قوات الدعم السريع، الدخول بسياراتهم إلى مطار المدينة ومقر القيادة العامة. وأفاد شهود عيان، بمقتل اثنين من المدنيين في سوق الصالحين جراء الاشتباكات التي تجددت، أمس.

وأفادت وكالة رويترز، بأن سكان مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوب غرب السودان، بدأوا بالفرار من المدينة، مع تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد.

انقطاع الكهرباء

وشهدت مدينة نيالا، وهي عاصمة ولاية جنوب دارفور وإحدى أكبر مدن السودان، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأيام الماضية بعد فترة من الهدوء، وذلك في ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات. وقال شهود إن قوات من الجيش وقوات الدعم السريع انتشرت على نطاق واسع في أنحاء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في استعداد على ما يبدو للقتال، وهو أمر تسبب في إغلاق السوق الرئيسية.

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