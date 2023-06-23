المبعوث الفرنسي: الحل بيد اللبنانيين

المصدر: بيروت - وفاء عوّاد

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أجرى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، لقاءات مع مسؤولين في بيروت في إطار جهود تقودها بلاده؛ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكداً أن الحل يأتي من اللبنانيين، في حين يبدو أن المهمة صعبة؛ جرّاء الانقسامات السياسية المزمنة.

وفي خضم الانقسام اللبناني حيال الانتخابات الرئاسية، أجرى لودريان سلسلة لقاءات شملت قيادات رسمية وحزبية وسياسية، بغية تجميع معطيات عن مواقف هؤلاء وآرائهم في هذا الملف، في ضوء الجلسة النيابية الـ12 التي شهدتها قبة البرلمان يوم 14 الجاري، التي أسفرت عن نتائج لمصلحة مرشح تقاطع المعارضة جهاد أزعور، في مواجهة مرشح ثنائي «حركة أمل»-«حزب الله»، سليمان فرنجية.

التقى لودريان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، وبحثا الوضع في البلاد ومساعي باريس لحل الأزمة السياسية. وقال ميقاتي إنه شدد على أن «المدخل» إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأضاف إن الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة، ووقّعت اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً وجوب إقرار هذه المشروعات في البرلمان.

ونقل بيان صادر عن مكتب ميقاتي تأكيد لودريان أن الهدف من زيارته هو استطلاع الوضع، سعياً للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة في لبنان. كما التقى الموفد الرئاسي الفرنسي، البطريك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي في بكركي شمالي بيروت.

فيما قال لودريان، إنه يسعى إلى «وضع أجندة إصلاحات تعطي الأمل بإخراج لبنان من أزمته» مشدداً في الوقت نفسه على أن «الحل بالدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين».

مقترحات

ووسط تعويل البعض على أن يكون لودريان قد حمل في جعبته «حلاً فرنسياً»، يبتكر تسوية للأزمة الرئاسية المتمادية التي استهلكت حتى الآن 12 جلسة انتخابية بلا طائل، فإن كل المعطيات تشير إلى أن زيارته لبيروت هي «زيارة استطلاعية»، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من مهمته، وفيها سيقيّم المعطيات قبل وضع الاقتراحات الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية

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