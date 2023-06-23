المرأة الليبية تبحث عن دور سياسي أكبر

المصدر: (طرابلس ــــــ البيان)

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طالب وفد يمثل المجلس القومي للمرأة الليبية بالانضمام للمجلس الرئاسي باعتباره المظلة الحقيقية التي يمكن أن تعطي للمجلس قوة وتمثيلاً في المحافل كافة، وذلك خلال لقاء جمعه أمس برئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفّي، جرى خلاله مناقشة وضع النساء الليبيات وما يطمحن إليه من دور أساسي في الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

وتشهد ليبيا منذ أسابيع حراكاً مهماً لمنح المرأة دوراً مهماً في الانتخابات المنتظرة، فيما أكد المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن، أن مشروع القانون الانتخابي الصادر عن لجنة «6+6» استطاع تأمين ما لا يقل عن 20 % من المقاعد للنساء في مجلس النواب. بينما يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة من أصل 90 مقعداً في مجلس الشيوخ.

وكانت 23 نائب برلمانية قد أشرن في بيان إلى «التوصيات والمطالبات التي نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب ومجلس الدولة».

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