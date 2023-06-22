قصف مدفعي يهز الخرطوم وتواصل المعارك

المصدر: أ ف ب

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لا يزال دوي القصف المدفعي يهز أرجاء العاصمة السودانية وبعض المناطق الأخرى اليوم، حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.

وأفاد شهود عيان، صباح اليوم، بحصول قصف مدفعي على شارع الستين شرقي الخرطوم.

وأكد آخرون، ليل الأربعاء الخميس، توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة، حيث يقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسة، باتجاه جنوب أم درمان ومنطقة بحري في شمال الخرطوم.

وقال شهود عيان أيضاً إن اشتباكات اندلعت في الشوارع مع تحليق طائرة عسكرية في سماء منطقة بوسط الخرطوم كان الهدوء يسودها منذ عشرة أيام.

وتبادل طرفا النزاع الاتهامات، أمس، في بيانين، بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، إذ اتهم الجيش قوات الدعم السريع باستغلال الهدنة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، من دون مزيد من التفاصيل.

وردت قوات الدعم السريع، في بيان، اتهمت فيه الجيش بفبركة مقطع فيديو.

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