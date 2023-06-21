مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

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أفادت مصادر طبية إسرائيلية بسقوط 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين أمس الثلاثاء، في إطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في حين قتل الجيش الإسرائيلي المسلحين اللذين نفذا العملية.

وذكرت وسائط إعلام إسرائيلية أن إطلاق النار وقع قرب مستوطنة «عيلي» شمالي الضفة الغربية. وبحسب بيان للجيش، فإن مسلحين اثنين على الأقل نفذا الهجوم على محطة وقود ومطعم مجاور بالقرب من مستوطنة «عيلي».

وأضاف البيان إن الجيش «تمكن من قتل أحد المسلحين بينما فر الآخر»، ليعود بعدها ويقول في بيان منفصل، إنه قتل المسلح الفار. ولفت الجيش الإسرائيلي في البيان الثاني، إلى أن «مجموعة مشتركة من عناصر الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية (اليمام)، قامت بالعثور على منفذ العملية الثاني في مستوطنة عيلي»، وقتله بعدما فر من موقع العملية. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بأنه «إرهابي».

من جهته، قال مكتب بنيامين نتنياهو، إن رئيس الحكومة «يتابع التطورات الميدانية المتعلقة بالعملية من كثب».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوته إلى «القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، واستئناف سياسة الاغتيالات».

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