44 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن

المصدر: (عدن - البيان )

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ذكرت الأمم المتحدة أن نحو 44 ألف مهاجر من القرن الأفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن، وأنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم، وقالت: إنه يجب معاملة المهاجرين باحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وحذرت المنظمة من خطاب الكراهية، وقالت: إنه يمكن أن يؤدي إلى القسوة والعنف في الحياة الواقعية، بالنسبة للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في اليمن، والذين يعيشون في ظروف صعبة، ويحتاجون إلى التضامن.

وفي سياق آخر ذكرت الهجرة الدولية أن الخطوط الأمامية في جنوب تعز والساحل الغربي وشمال مأرب ظلت مستقرة نسبياً طوال الشهر الماضي مع تسجيل حالات نزوح محدودة في جميع أنحاء اليمن، وقدرت نزوح 3240 فرداً خلال الفترة ذاتها، وأعادت أسباب ذلك أساساً إلى الاشتباكات المتفرقة التي استؤنفت في مديرية حريب في جنوب غرب مأرب، حيث نزحت 267 أسرة. ووفق ما ذكرته المنظمة فقد استمرت الفيضانات الموسمية في التأثير على الأشخاص النازحين داخلياً، والذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر بالفعل في محافظات مأرب وتعز وإب.

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