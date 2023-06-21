نزاع السودان يخلّف 2.5 مليون نازح ولاجئ

المصدر: (الخرطوم - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شرّدت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2.5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولاسيّما في دارفور حيث الشوارع ملأى بالجثث، بحسب ما قالت الأمم المتّحدة أمس الثلاثاء. وأوقعت المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من ألفي قتيل، وفقاً لتقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

وإذا كان الهدوء يخيّم حالياً على العاصمة الخرطوم، فإنّه في الجنينة، المدينة الأكثر تضرراً من الحرب والواقعة في إقليم دارفور (غرب) حيث تدور أعنف المعارك، الشوارع المهجورة ملأى بالجثث والمتاجر تعرّضت للنهب.

ومنذ أيّام يفرّ سكّان الجنينة سيراً على القدمين في طوابير طويلة، حاملين معهم ما تيسّر، على أمل الوصول إلى تشاد الواقعة على بُعد 20 كيلومتراً إلى الغرب.

وبحسب منظمة «أطباء بلا حدود» فإنّ «15 ألف سوداني، من بينهم قرابة 900 مصاب، فرّوا باتّجاه تشاد تحت وابل من النيران التي يطلقها الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلون قبليون ومدنيّون مسلّحون». وتؤكّد الأمم المتّحدة أنّ أكثر من 150 ألف لاجئ سوداني موجودون الآن في تشاد. وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين «مليوني شخص»، وفقاً للمفوضية العليا للاجئين. من جهتها أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني.

وقالت إنّ «550 ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة». وحذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إدي راو أمس الثلاثاء من أنّ «الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز