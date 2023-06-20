وفاة طيار أردني إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية

المصدر: د.ب.أ

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أعلن مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية - الجـيش العربـي، وفاة طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية أثناء رحلة تدريبية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا، اليوم الثلاثاء، عن المصدر إعلانه وفاة الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي.

وأضاف أن ذلك جاء إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الإثنين.

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