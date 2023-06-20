مانحون يتعهدون بـ 1.5 مليار دولار لدعم السودان

المصدر: الخرطوم، جنيف - البيان

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تعهد مانحون بتقديم نحو 1,5 مليار دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما ساد الهدوء، أمس، لليوم الثاني في ظل الهدنة.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ختام مؤتمر دولي بجنيف خصّص للأزمة السودانية، أن مانحين أعلنوا عن قرابة 1,5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية.

دعم إنساني

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن مركز الملك سلمان خصص 100 مليون دولار للدعم الإنساني في السودان، مضيفاً إن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن بلاده تتعهد بتقديم 50 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الطارئة في السودان.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده أطلقت مبادرة مشتركة مع قطر بشأن المساعدات الإنسانية في السودان. وشدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم، مشيراً إلى أن مصر استقبلت ربع مليون سوداني فروا من العنف.

بدورها، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 200 مليون دولار حتى 2024.

وضع كارثي

في الأثناء،، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن الوضع بات كارثياً في السودان في ظل سقوط الكثير من القتلى وإحداث الكثير من الدمار، محذراً من أن الأزمة تؤثر في دول الجوار والمنطقة برمتها. وأبدى غوتيريس، في كلمة افتتاح مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان عن قلقه من العنف المتجدد واتخاذه أبعاداً قبلية، وحض أطراف النزاع على الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات للمحتاجين. ودعا كذلك إلى وقف استهداف عمال الإغاثة ومقار ومخازن المنظمات الأممية.

هدوء

وساد الهدوء أمس في جل مناطق الخرطوم، وحسب شهود عيان لم يسجل لليوم الثاني من الهدنة المتفق عليها لمدة 3 أيام تحليق للطائرات الحربية ولا دوي للانفجارات في العاصمة.

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