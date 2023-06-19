غوتيريش: السودان يغرق في الدمار بسرعة غير مسبوقة

المصدر: أ ف ب

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، وذلك في مستهلّ مؤتمر تستضيفه جنيف لتنسيق إيصال المساعدات إلى هذا البلد حيث تتواصل الحرب من أكثر من شهرين.

وقال غوتيريش، اليوم، أمام المشاركين في المؤتمر، إن «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق»، مؤكداً أنه «من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة».

وأضاف أن «الوضع في دارفور والخرطوم كارثي»، موضحاً أن «القتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع».

وتابع: «خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثاً عن ملاذ في مناطق أكثر أماناً في السودان أو خارج الحدود، وعبَر ما يقرب من نصف مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة».

ولفت إلى أنه «قبل اندلاع هذا النزاع، كان السودان يعاني بالفعل أزمة إنسانية»، مشيراً إلى «تصاعد هذا الأمر الآن إلى كارثة أثّرت في أكثر من نصف سكان البلاد. ومن الضروري منع الوضع من التدهور أكثر من ذلك».

وتنظّم مؤتمر جنيف وكالتا الأمم المتحدة للإغاثة واللاجئين، إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

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