تحطم طائرة عسكرية في الأردن وإصابة طياريها

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الأردني أن طائرة مروحية عسكرية من طراز «كوبرا»، تابعة لسلاح الجو الملكي، تحطّمت أثناء قيامها بمهمة تدريبية، ما أدى إلى إصابة طيّارَيها.

وقال الجيش، في بيان، اليوم، إن «طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية، وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة (22 كلم غرب عمان)، دون حدوث إصابات في المدنيين».

وأضاف أنه «نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) وحالتهما العامة متوسطة».

ويعود آخر حادث من هذا النوع الى 31 أغسطس من العام الماضي، عندما تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي، خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوبي المملكة ونجاة قائدها.

ووقع حادث مشابه في الخامس من يونيو الماضي، عندما تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع (Grob) خلال قيامها بمهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، ما أدى إلى مصرع ضابطين طيارين.

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