مقتل فلسطينييْن وإصابة العشرات في اقتحام إسرائيلي لجنين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

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قتل فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مداهمته مدينة جنين في الضفة الغربية وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ شاباً 21 عاماً قضى متأثرا بجروحه برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمتها جنين ومخيمها للاجئين.

ولاحقا أعلنت الوزارة، وفاة مصاب ثان متأثرا بجروحه برصاص إسرائيلي، مضيفة أن أكثر من 28 مصاباً، إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، وثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وأوردت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من الجيش داهمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأشارت المصادر، إلى اقتحام عدة منازل سكنية خلال عملية المداهمة فيما أظهرت مقاطع مصورة انفجار عبوة ناسفة في آلية للجيش على أطراف مخيم جنين.

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