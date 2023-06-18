هدوءٌ في الخرطوم .. ومؤتمر لـ «مانحي السودان» غداً

المصدر: الخرطوم - رويترز

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قال سكان، إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في أعقاب معارك وضربات جوية خلال الليل، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بهدف تهدئة القتال المستمر منذ أكثر من شهرين.

وقال صلاح الدين أحمد لوكالة رويترز عبر الهاتف صباح اليوم، إن الوضع في الخرطوم هادئ خاصة أنه كانت هناك ضربات جوية الليلة الماضية، واصفاً الأمر بأنه كان مرعبا. وأعرب عن أمله في أن تكون الهدنة بداية نهاية الحرب.

وتعقد الأمم المتحدة، غداً الاثنين مؤتمراً للمانحين في جنيف يهدف إلى الحصول على تعهدات بتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في السودان.

وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليونا يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية داخل السودان، الأمر الذي يتطلب تمويلا يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية العام.

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