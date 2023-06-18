تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

المصدر: وام

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أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 8 هزات أرضية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 4:23 من صباح اليوم 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها ما بين 2.9 و3.7 درجة على مقياس ريختر، و3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.5 درجة.

ونوه المركز إلى أن المحطات سجلت أيضا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقوة 3.0 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بقوة 1.5 درجة.

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