السودان .. هدنة جديدة مدتها 72 ساعة تدخل حيز التنفيذ

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

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دخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة، حيز التنفيذ في السودان، صباح اليوم، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي. وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم، بأن الأوضاع لا تزال هادئة. وأبدى سكان في العاصمة، رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتباراً من تاريخ 18 - 21 يونيو الجاري.

وأكد البيان، أن الطرفين تعهدا أنهما سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، وسيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وأكد الجيش موافقته على الهدنة، لكنه أشار إلى أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات تقوم بها قوات الدعم السريع خلال مدة سريانها.

وأكدت قوات الدعم التزامها ما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية لاسيما تسهيل إيصال المساعدات وفتح الممرات الآمنة للمواطنين.

ودعت الرياض وواشنطن، طرفَي النزاع إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف.

وتتزامن الهدنة المعلنة مع مؤتمر لتنسيق الاستجابة الانسانية ينطلق غداً الإثنين في جنيف. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان المقدّر بـ45 مليونا، للمساعدات.

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