الأمم المتحدة: 638 ألف يمني انضموا لقائمة «انعدام الأمن الغذائي»

المصدر: عدن ـ البيان

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ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن وضع الأمن الغذائي في اليمن، ازداد سوءاً مع حلول يونيو الجاري، وسط تقدير أن يستمر الوضع حتى ديسمبر المقبل، مع توقع زيادة عدد الأشخاص في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.

ووفق تقرير حديث عن الوضع الإنساني أفاد المكتب بأن 638,500 شخص إضافي انضموا إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح المكتب في تقريره أن وضع سوء التغذية معقّد، نجم عن مجموعة عوامل، تشمل: انعدام الأمن الغذائي، وسوء نوعية الأغذية، وتفشي الحصبة، وانخفاض التغطية في حملات التحصين، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض.

ونبّه إلى أن انعدام الأمن الغذائي المرتفع للغاية يحرم الأطفال من الغذاء الكافي، كما تتأثر به جودة الأغذية، ما يعني أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على المغذيات الدقيقة التي يحتاجونها للنمو.

وبحسب التقرير ذاته، فإن ضعف قدرة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، يجعل الأطفال معرضين للأمراض.

فيما يؤدي ارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية، إلى تفاقم الوضع. إذ أسهمت هذه العوامل في مستويات عالية للغاية من التقزّم، ما يؤدي إلى خسارة عامة؛ بسبب انخفاض النمو المعرفي والبدني، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وضعف الصحة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

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