الأولى منذ 2016.. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية

المصدر: (أ ف ب)

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أقلعت مساء السبت أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ عام 2016، وفق ما أفاد مصدر ملاحي في المطار لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجًا يمنيًا إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية، وقد أقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

وقال محمد عسكر أحد المسافرين لفرانس برس "نحن فرحون جدًا ومرتاحون ولا يمكن أن نصف الشعور".

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