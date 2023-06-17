خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 مسلم من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج

المصدر: الرياض - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم السبت، يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أمر خادم الحرمين الشريفين يجسد الرسالة التي تحملها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تمكن آلاف المسلمين في مختلف قارات العالم من الحج، ووفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والمتميزة، مؤكداً أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر بالتنسيق والتكامل مع السفارات السعودية والملحقيات الدينية بالخارج لاختيار المستضافين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز