اليمن.. لقاء للجنة الأسرى لتجاوز العقبات

المصدر: (عدن - البيان)

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من المقرر أن تبدأ، اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية، أعمال اللقاء التمهيدي للجنة الأسرى والمعتقلين، في مسعى لاستكمال المرحلة الثانية من عملية التبادل التي تشمل أكثر من ألف أسير بالتزامن مع موافقة تحالف دعم الشرعية على إضافة رحلات تجارية جديدة من صنعاء لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وأعلن الجانب الحكومي أن لقاءات تمهيدية سوف تبدأ في عمان مع ممثلي ميليشيا الحوثي بهدف تجاوز العقبات التي وضعتها الميليشيا حين رفضت الكشف عن مصير محمد قحطان القيادي في أحزاب دعم الشرعية، وأضاف أن الهدف من هذه المشاورات هو الكشف عن مصير كل المخفيين قسراً في سجون الحوثيين.

هذه الخطوة تأتي متزامنة مع إعلان وزارة الحج والأوقاف اليمنية موافقة تحالف دعم الشرعية على تسيير رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء إلى مطار جدة الدولي بهدف نقل الحجاج.

من جهته قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن تركيز مجهودات الوساطة يظل منصباً على بدء عملية سياسية توفر منصة لليمنيين للتفاوض واتخاذ القرارات من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاع، وأضاف أنه على الرغم من اتخاذ الأطراف لعدد من الخطوات الإيجابية، اتخذت أخيراً خطوات إلى الوراء، إذ اشتدت الحرب الاقتصادية ما زاد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن.

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