الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور

المصدر: أ ف ب

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اعتبر مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس أن اقليم دارفور الذي يعيش سكانه "كابوسا" بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث، يتجه نحو "كارثة إنسانية" جديدة على العالم منعها.

وقال غريفيث في بيان إن إقليم "دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة". وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حربا خلفت نحو 300 ألف قتيل واجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح.

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