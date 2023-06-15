مصادر حكومية سودانية تتهم الدعم السريع بقتل والي غرب دارفور

المصدر: وكالات

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اتهم مصدران حكوميان سودانيان الأربعاء قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتل والي غرب دارفور السودانية خميس أبكر في الجنينة.

اتهم أبكر قوات الدعم السريع وجماعات مسلحة متحالفة معها بارتكاب أعمال عنف وصفها بأنها "إبادة جماعية".

من جانبه أكد القيادي في قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم أن منطقة غرب دارفور تشهد صراعا أهليا، مضيفاً أنه لم يصدر بيان من غرب دارفور يؤكد مقتل والي المنطقة.

وأضاف "ليس لدينا أي علاقة بالصراع الدائر في غرب دارفور، وليس لدينا علاقة بمقتل والي غرب دارفور أو اعتقاله"، مشيرا إلى أن "عملية مقتل أو اعتقال والي غرب دارفور جاءت نتيجة الصراع القبلي".

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