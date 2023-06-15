صفقة كويتية لشراء طائرات تركية مسيّرة

المصدر: (الكويت - أ.ب)

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أعلن الجيش الكويتي التوصل إلى اتفاق بقيمة 367 مليون دولار مع شركة بايكار التركية العملاقة للطائرات المسيّرة لشراء طائراتها القتالية «تي بي 2» التي يتزايد الطلب عليها.

تتميز الطائرة المسيرة «بيرقدار تي بي 2»، بقدرتها على حمل قنابل خفيفة الوزن موجهة بالليزر، وتطير لمدة تصل إلى 27 ساعة في كل مرة، وهذا، وفقاً للشركة، «رقم قياسي»، كانت وصلت إليه أثناء اختبار الطائرة المسيرة في الكويت عام 2019.

ويجعل الإعلان عن الاتفاق الكويت الدولة الـ28 التي تشتري الطائرات المسيرة «تي بي 2». وقال مدير عمليات سلاح الجو الكويتي العميد الركن طيار فهد الدوسري، في مقطع مصور نشر على حسابه على «تويتر»، إن أسطول الطائرات المسيرة يمكنه دعم البحرية وخفر السواحل، وكذلك مراقبة الحدود البحرية والبرية. وأضاف أن الطائرات المسيرة يمكنها أيضاً «القيام بمهام استطلاعية وموجهة» بالإضافة إلى دعم جهود البحث والإنقاذ.

يشمل عقد الطائرات المسيرة بين بايكار والكويت، الذي تم إبرامه من خلال مفاوضات مباشرة بين الحكومتين التركية والكويتية، توفير الأسلحة والحرب الإلكترونية، ومرافق التحكم الأرضية المتنقلة المتوافقة مع معايير الناتو وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الكويتية.

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