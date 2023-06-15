165 ألف متضرر من الأمطار في اليمن

المصدر: (عدن - البيان )

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ذكرت المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن 165 ألف شخص في اليمن تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عنها، مع بداية موسم الأمطار في البلاد والتي دمرت أيضاً محاصيل وأراضي زراعية في مناطق مختلفة، ونبهت من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع القادمة.

وحسب المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية فقد ألحقت الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها أضراراً بأكثر من 165 ألف شخص، إضافة إلى تدمير محاصيل زراعية والبنية التحتية في أكثر من 70 منطقة في البلاد.

وذكرت المفوضية أن النازحين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي كانوا الأكثر تأثراً بالفيضانات، حيث جرفت الفيضانات الملاجئ والممتلكات في مواقع النزوح داخلياً وبالذات في محافظات مأرب وحجة وتعز، وهو ما تسبب في مزيد من عمليات النزوح، ونبهت إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وطبقاً لما أوردته المفوضية فإن معدل هطول الأمطار كان فوق المتوسط في النصف الغربي وأمطار معتدلة في المناطق الوسطى والشرقية، رافقتها فيضانات على نطاق واسع. وتوقعت حدوث المزيد من الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في الأسابيع المقبلة.

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