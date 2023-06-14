منصور بن زايد ورئيس وزراء اليمن يناقشان تحركات إحلال السلام

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك.

وتم، خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات والتحركات المستمرة لإحلال السلام في اليمن وجهود الحكومة للتعاطي مع التحديات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية.

واطلع سموه من رئيس الوزراء اليمني على مجمل الأوضاع المستجدة والعوائق وأهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي.

وجدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تأكيد مواصلة دعم دولة الإمارات ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره.

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