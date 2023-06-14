الأمم المتحدة تكشف عدد الفارين بسبب العنف في السودان

المصدر: وكالات

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ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء في تقرير أنه منذ اندلاع العنف في السودان قبل شهرين، فر نحو 9ر1 مليون شخص.

وبحسب التقرير فر نصف مليون من النازحين إلى دول مجاورة. وإلى جانب العاصمة الخرطوم، تضررت منطقة دارفور غربي البلاد بشدة جراء العنف الشديد. وأعلن حاكم دارفور المنطقة "كمنطقة كارثة" بعد القتال والنهب المستمرين.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا الى دول مجاورة.

وبحسب الأمم المتّحدة، فإنّ 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكّان السودان، بحاجة إلى المساعدة والحماية.

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