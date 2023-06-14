مسؤول سوداني: البرهان لن يلتقي «حميدتي»

المصدر: (عواصم - وكالات)

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أكد مسؤول سوداني، أمس، أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، لن يلتقي قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، «في ظل الظروف الراهنة»، وذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لوقف النار. وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «البرهان لن يجلس مع «حميدتي» في ظل الظروف الراهنة». وأكد أن للخرطوم «تحفظاتها على بعض بنود بيان القمة».

في الأثناء، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، نقلت عنه «رويترز» أمس، إن محادثات جدة، التي تهدف إلى اتخاذ خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحاً بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

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