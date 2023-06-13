السيسي: مصر تقدر دور العراق في دعم استقرار المنطقة

المصدر: القاهرة - د. ب.أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تقدير بلاده لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها. وأشار السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي يزور القاهرة حاليا، إلى رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية بين البلدين.

بدروه، دعا السوداني إلى إنضاج العمل المشترك بين العراق ومصر لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، مشددا على أهمية تحقيق التكامل في مجالات عدة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما.

ووفق بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تقدماً ملموساً على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

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