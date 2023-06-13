اعتقال إرهابي ينشط بمنطقة الساحل في الجزائر

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ)

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أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، باعتقال إرهابي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها مصالح الأمن التابعة للجيش بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الأمر يتعلق بالإرهابي المكنى «أبو خديجة»، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم الجيش على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي يبذلها في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الجزائري.

وفي ملف آخر، كشف مسؤول جزائري عن أن نسبة عمالة الأطفال في بلاده تكاد شبه منعدمة، وأن نسبة هذه الظاهرة لا تتعدى 01. 0 %.

وقال كريم سي يوسف، المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم رصد حالة واحدة لتشغيل طفل دون سن 16 بعد مراقبة 7708 مؤسسات.

ولفت أنه بمنظور اتفاقية دولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 عاماً يمارس نشاطاً مدفوع الأجر، أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال، مشيراً إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاماً، سيكون التحاقهم بالعمل بناء على تصريح أبوي، أي بموافقة أوليائهم.

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