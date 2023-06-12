السيسي يصدر قراراً بشأن مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً مهماً بشأن مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي في القاهرة.

وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه «انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجَّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية».

وأوضح أنه سيتعين على اللجنة «تقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023».

وذكر أن الرئيس المصري وجَّه «بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن».

ولفت إلى أن المقبرة «ستتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال».

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