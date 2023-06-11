الصومال: 16 قتيلاً بهجوم إرهابي على فندق في مقديشو

المصدر: مقديشو - وكالات

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أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، أن مدنيين وأفراداً من قوات الأمن قتلوا وجرح مدنيون في هجوم استمر ست ساعات، تبنته حركة الشباب الإرهابية، على مطعم داخل فندق شمالي العاصمة مقديشو.

وتفصيلاً، أفصحت الشرطة عن مقتل 16 شخصاً في هجوم شنّه مسلحون ينتسبون لـ«حركة الشباب»، وأفادت في بيان بأن «الهجوم الإرهابي الذي أعقبته مواجهات عنيفة، الجمعة، أسفر عن مقتل 16 شخصاً بينهم 6 مدنيين و3 من القوات الحكومية، إلى جانب 7 من عناصر حركة الشباب التي نفذت الهجوم».

وأضافت الشرطة أن «قواتها تمكنت، خلال العملية الأمنية، التي انتهت في وقت متأخر ليل الجمعة إلى السبت، من إجلاء 85 مواطناً كانوا عالقين في المطعم خلال الهجوم». وأكدت أن «المطعم الذي تعرض للهجوم، هو شعبي، وكان فيه مواطنون، ما يدل على أن المهاجمين (حركة الشباب) يستهدفون المدنيين بشكل متعمد»، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أوردت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن قوات الأمن أحبطت الهجوم الذي استهدف فندقاً شمالي العاصمة. فيما بثت قناة التلفزيون الحكومية «إس إن تي في»، إن «القوات الأمنية نجحت في قتل أفراد الميليشيا الذين نفذوا هجوماً إرهابياً على فندق «بيرل»، الواقع على شاطئ «ليدو» في مقديشو»، مضيفة أن القوات «نجحت في إنقاذ عدد كبير من المدنيين».

وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرةً إلى أنها استهدفت مكاناً تتردد عليه السلطات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت عن شهود اتصلت بهم، تحدثوا عن إطلاق نار كثيف بالقرب من المبنى. وذكرت الوكالة أن عدداً من سيارات الإسعاف متوقف أمام المبنى. ومساء الجمعة، وقع تفجيران عند مدخل المطعم المطل على ساحل «ليدو» شمالي العاصمة الصومالية.

وأعقبت التفجيرين اشتباكات بين حراس المطعم وعناصر مسلحة اقتحمت المكان، وفق شهود عيان. وتسبب الهجوم في إصابة 7 أشخاص على الأقل، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

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