اليمن.. تفريغ «صافر» الأسبوع الجاري

المصدر: (عدن - البيان)

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‏قال جانثوماس هيمسترار رئيس الدعم القطري ومكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن عملية تفريغ الناقلة المتهالكة «صافر» إلى السفينة البديلة تبدأ الأسبوع الجاري، مرجّحاً أن تستغرق العملية نحو أسبوعين، حيث تتولى سفينة الدعم المتخصصة «إنديفور» عملية ضخّ النفط من «صافر» إلى البديلة «نوتيكا»، كما هو مخطط لها.

ووفق المسؤول الأممي، فإن إجراءات فحص الناقلة المتهالكة تتواصل بوتيرة عالية، وبمجرد الانتهاء منها، سوف يبدأ نقل كمية النفط الخام بواسطة شركة «بوسكاليس» الهولندية، وعبر السفينة التابعة لها «إنديفور»، وهي العملية التي يتوقع أن تستمر أسبوعين، على أن تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ بتنظيف «صافر» وقطرها خارج المنطقة، تمهيداً لنقلها إلى أحد الموانئ الجافة في المنطقة لتقطيعها.

إلى ذلك، استكملت الفرق الفنية فحص هيكل «صافر»، وبدأت ضخّ الغاز الخامل في حجراتها المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، تمهيداً لبدء عملية النقل إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة بحلول منتصف الأسبوع الجاري.

ووفق بيانات «بوسكاليس»، بدأت أول من أمس، عملية نقل مولدات الغاز الخامل إلى ظهر «صافر»؛ بغية خفض مستوى الأوكسجين والغازات، القابلة للاشتعال في كل حجرات الناقلة عبر ضخّ الغاز الخامل فيها، حتى يتم إعلان «صافر» آمنة بعدها، حينها يمكن نقل النفط الخام.

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