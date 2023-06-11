السودان.. صمود هدنة الـ24 ساعة بين الجيش و«الدعم السريع»

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد سكان في العاصمة السودانية الخرطوم بأنهم لم يسمعوا دوي المدافع وأصوات الرصاص منذ السادسة من صباح أمس، الموعد الذي دخلت فيه هدنة الـ24 ساعة حيز التنفيذ، وأكدوا أن مدن الخرطوم الثلاث شهدت حالة من الهدوء لم يسبق لها مثيل في الهدن السابقة.

ولم تصمد العديد من الهدن التي أعلنت من قبل الطرفين منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، إذ سرعان ما تتخللتها اختراقات وتبادل للاتهامات من كلا الطرفين، ما دعا الوساطة الأمريكية السعودية إلى تجميد المفاوضات التي تستضيفها مدينة جدة، ولا سيما أن الطرفين لم يلتزما ما جاء في إعلان المبادئ للأغراض الإنسانية.

وقال محمد عبدالباقي، صحافي سوداني مقيم بالعاصمة لـ«البيان» «حتى الآن الأمور تمضي من دون أي خروق، ولم نسمع أصوات الرصاص منذ بداية سريان الهدنة، وهناك حالة من الهدوء التام».

فيما تواصلت «البيان» مع آخرين في العاصمة، أكدوا أن الهدنة لا تزال صامدة، رغم التحركات المحدودة للقوات العسكرية المتقاتلة، ولفتوا إلى أن هناك حركة نسبية شهدتها بعض الأسواق، والشوارع الرئيسة، وأكدوا أنهم لم يسمعوا سوى أصوات متقطعة لإطلاق النار قبيل بدء سريان الهدنة.

في السياق، أفاد شهود عيان لـ«البيان»، بأنهم شاهدوا تحركات وإعادة تموضع لقوات الدعم السريع في عدد من النقاط بمدينة الخرطوم، كما شاهدوا انسحاباً لبعض تلك القوات إلى خارج ولاية الخرطوم، إذ تداول ناشطون بوسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأرتال من السيارات المدنية يستغلها عناصر من قوات الدعم السريع، بمنطقة جبرة الشيخ بولاية كردفان قالوا إنها في طريقها إلى غربي البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز