مصادر سودانية: انسحاب كبير لعناصر الدعم السريع من الخرطوم

المصدر: د ب ا

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أفادت مصادر خاصة لقناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم السبت، بانسحاب عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع المقاتلة من العاصمة السودانية الخرطوم، وتوجهت غرباً بطريق الـ40 شمال غرب مدينة أم درمان صوب إقليم دارفور.

وتأتي هذه الخطوة في ظل هدنة الـ 24 ساعة المبرمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المصادر ذاتها إن معظم السيارات المنسحبة هي سيارات مدنية لا عسكرية وقد تكون من السيارات المنهوبة.

وأفاد مصدر من شرق دارفور امتنع عن كشف اسمه لتحفظات أمنية، بأن مئات السيارات المدنية التي تصل إلى المدينة تدخل ليلاً وسط احتفاء من أسر المقاتلين بعودة أبنائهم سالمين.

ووفقاً لنفس لمصدر فإن شرق دارفور الذي لم يشهد أحداثاً أمنية منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، أصبح شبه سوق للسيارات المنهوبة.

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