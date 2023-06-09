غوتيريش يبقي موفده الى السودان رغم إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه

المصدر: أ ف ب

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أعلن المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة الجمعة أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصا "غير مرغوب فيه" "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة و "لا يمكن تطبيقه"، لافتا الى أن صفة الالماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".

وقال ستيفان دوجاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الامين العام كما عبّر عنه أمام مجلس الامن الاسبوع الفائت"، في إشارة الى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها انطونيو غوتيريش تكرارا حيال موفده الى السودان.

واضاف المتحدث "يذكّر الامين العام بان مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على العاملين في الامم المتحدة، وإثارته تتناقض مع التزامات الدول عملا بميثاق الامم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت ليل الخميس أن الحكومة أخطرت الأمين العام بإعلان بيرتس "شخصا غير مرغوب فيه".

وأتى ذلك بعد طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر مايو من غوتيريش استبدال بيرتس على خلفية اتهامه بتأجيج النزاع.

وقال مصدر حكومي سوداني لفرانس برس إن بيرتس "انحاز الى أطراف سياسية محددة"، ونظرا لعدم استجابة غوتيريش مع طلب البرهان "لم تجد الحكومة السودانية بدّاً من اتخاذ هذا القرار".

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