الجيش السوداني والدعم السريع يوافقان على هدنة 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

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وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان الجمعة على هدنة جديدة قصيرة، وفق ما أعلنت الوساطة السعودية-الأمريكية.

وأعلنت الرياض وواشنطن موافقة الجيش وقوات الدعم على "اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023" (الرابعة فجرا ت غ)، وفقا للخارجية السعودية.

وقال الجيش إنه وافق عليها "مراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية"، مشددا على احتفاظه "بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون" خلالها.

كما تعهدت قوات الدعم الالتزام "التام" باتفاق وفق النار "بما يخدم أغراض الهدنة"، آملة في أن يفي الجيش بتعهداته "وعدم عرقلة جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين".

ويأتي إعلان الهدنة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الرياض، حيث أقر نظيره السعودي فيصل بن فرحان بأن مساعي وقف النزاع لم تحقق "نجاحًا كاملًا"، مؤكدا مواصلتها.

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