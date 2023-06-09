وقف إطلاق نار في السودان مدته 24 ساعة

المصدر: جدة - رويترز

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أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توصل طرفي الصراع في السودان لاتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة اعتباراً من غد السبت 10 يونيو.

وقال بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: «سيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار».

وأضاف: «اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين».

وتابع البيان، أنّ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف، والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، مما يسمح باستئناف مباحثات جدة. كما أكد البيان، أنه في حالة عدم إلتزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

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