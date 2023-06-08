شخبوط بن نهيان: الإمارات تدعم الجهود الدولية الهادفة لاستقرار الصومال

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، أن الإمارات تدعم الجهود الدولية الهادفة لاستقرار الصومال.

جاء ذلك خلال حضور معاليه الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي استضافته دولة قطر.

وترأس معاليه وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وفود عن الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

ويستهدف الاجتماع بحث التحديات القائمة الملحة التي تواجه الصومال، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الدبلوماسيون والخبراء رفيعو المستوى من الدول المشاركة مباحثات مفصلة حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي.

وأكّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماعات المجموعة، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى حلول مستدامة ترسي دعائم الأمن والاستقرار في الصومال.

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