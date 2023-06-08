اعتقال 16 فلسطينياً جنوب نابلس

المصدر: رام الله - د.ب.أ

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أفادت مصادر أمنية فلسطينية، باعتقال القوات الإسرائيلية، 16 فلسطينياً من بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، عن المصادر قولها، إن القوات الإسرائيلية داهمت ثمانية منازل ومغسلة ومشغل ألمنيوم، واعتقلت 16 فلسطينياً من البلدة، واحتجزت فلسطينياً آخر لعدة ساعات.

كما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأنّ المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً في منطقة باب الرحمة.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية، نشرت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأشارت الوكالة، إلى أنّ المقدسيين كثفوا دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم غداً.

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