مقتل 4 دواعش في كمين شمالي بغداد

المصدر: بغداد - د.ب.أ

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أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء بأن أربعة من عناصر داعش قتلوا في كمين في منطقة الطارمية شمالي بغداد. وأوضحت مصادر في قيادة العمليات، أنّ قوات من اللواء المشاة الثالث والعشرين في الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية تمكن من قتل أربعة من عناصر داعش في كمين بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلن يوم الأحد الماضي، تنفيذ طائرات إف 16 العراقية ضربات جوية ناجحة، وتمكنت من قتل 12 من عناصر داعش في محافظتي ديالى وكركوك.

وقال جهاز الاستخبارات العسكرية، في بيان صحافي، إن العملية نفذت وفقاً لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبواسطة طائرات إف 16 العراقية.

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