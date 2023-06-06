عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

المصدر: القدس - د.ب.أ

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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً في منطقة باب الرحمة.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية، نشرت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشرطة الإسرائيلاية تواصل التضييق على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

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