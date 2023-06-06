السودان.. من لم يقتله الرصاص مات بانعدام الدواء

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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على صفحته في «فيسبوك» يكتب الصحافي السوداني عثمان ميرغني: «توفي شقيقي الأكبر محمد ميرغني، مضيفاً رقماً لآلاف الذين ماتوا في صمت بسبب فشل الحصول على الرعاية الطبية، ولم تشملهم إحصائيات المنظمات التي ترصد من يسقطون بالرصاص، ويسقط سهواً عن دفاترها أضعافهم من الذين حرموا من الوصول إلى المستشفيات». ثم يضيف: «شقيقي حاله أفضل من مئات لا يزالون بعد أكثر من شهر لا يجدون من يستر أجساداً لم يبق منها إلا العظام، فهو على الأقل وجد من يصلي عليه ويستودعه الذي لا تضيع ودائعه».

لم يكن ما دونه الصحافي والكاتب ميرغني واقعة منفردة، وإنما نموذج لواحدة من أنواع المعاناة التي يعيشها سكان الخرطوم في ظل الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. فقد فارق الصحافي السوداني عبدالكريم قاسم الحياة في غضون الأيام الماضية بسبب مضاعفات مرض الكلى بعد أن تعذر عليه إجراء عملية غسيل الكلى الدورية نتيجة لاحتلال مراكز الغسيل، ولم تفلح المناشدات التي أطلقها قاسم من على صفحته على «الفيسبوك» في فك الحصار عن مستشفى الأمل والسماح للكوادر الطبية بالدخول للمستشفى حتى يتمكن مرضى الكلى من إجراء عملية الغسيل الكلوي.

ويؤكد عاصم لـ«البيان» وهو من سكان الخرطوم، أن السبب وراء تركه لمنزله والنزوح إلى مدينة ود مدني وسط السودان، ليس فقط الحرب وعمليات الاشتباك القريبة، بل لسبب أكثر إلحاحاً فرض عليه ضرورة، وهو العلاج. يقول: «لم يكن الرصاص وحده الذي جعلني أغادر منزلي ولكن والدتي كبيرة في السن وتعاني من أمراض مزمنة ولا يمكن أن أمكث في الخرطوم وهي بحاجة إلى الرعاية الصحية والعلاج، لذلك اضطررت للخروج».

طلبات مساعدة

وتضج صفحات المتطوعين السودانيين بطلبات المساعدة لإنقاذ أصحاب الأمراض المزمنة، والحاجة إلى توفر الأدوية في ظل التخريب والدمار الذي لحق بالمستشفيات ومراكز إمداد الدواء، يبذل عشرات المتطوعين من الشباب جهداً متواصلاً ويخاطرون بأرواحهم من أجل البحث عن الدواء وإيصاله إلى من يحتاجونه من المرضى، فيما أنشأ نشطاء آخرون مجموعات على وسائل التواصل بغرض تلقي طلبات المساعدة، خصوصاً فيما يلي المستشفيات العاملة والصيدليات وغيرها، بجانب المساعدة في العثور على الأدوية النادرة وإيصالها.

بالمقابل، تحدثت وزارة الصحة السودانية عن وضع خطة للطوارئ تتمثل في عدة محاور لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الإمداد والتنسيق مع الشركاء، بالإضافة إلى محور الصحة العامة والأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأساسية في ولايات السودان المختلفة، وأكدت تقارير لها حول الأوضاع الصحية انتظام الخدمات الطبية بولايات السودان المختلفة ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور، وأشارت إلى أنها تعمل مع الشركاء من المنظمات الدولية في إيصال الإمداد الدوائي من ولاية البحر الأحمر إلى بقية الولايات.

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